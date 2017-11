Nå kan alle innbyggere komme og stille spørsmål

Nyheter

Det var i juni at Åfjord Senterparti la fram en anmodning om å innføre dette tiltaket fra og med høsten 2017.

Revitalisering

Saken kom opp til behandling under den siste samlingen i kommunestyret.

Det blir nå snakk om en revitalisering av denne ordningen, da den for så vidt også har eksistert tidligere.

– Den har iallfall eksistert så lenge jeg har vært i kommunestyret, opplyser ordfører Vibeke Stjern (Ap) til Fosna-Folket.

Ordningen skal gjelde fra og med kommende kommunestyremøte.

Nye retningslinjer

Følgende nye retningslinjer er også vedtatt:

«1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig spørretid i møtesalen. Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjett-, handlingsprogram og kommuneplanmøter og heller ikke ved ekstraordinære møter.

2. Spørretimen annonseres på Åfjord kommunes hjemmesider i forbindelse med utsendelse av sakspapirene til kommunestyrets møter.

3. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Straks forhandlingene er begynt, bortfaller spørretiden.

4. Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret eller det enkelte medlem av kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan ikke selv delta som spørrere.

Rettes spørsmålet til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålet. For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren senest 2 dager før møtet. Spørsmålene skal i hovedsak være muntlige fremsatt av spørsmålsstilleren. Men også skriftlige spørsmål kan stilles. Disse leses i så fall opp av ordføreren.

5. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.

6. Spørsmålene skal være korte, og det må normalt kun ta 1 minutt å stille dem og inntil 2 minutter å besvare dem. Utover dette kan det likevel gis tid for inntil 2 korte replikker. Spørsmål som stilles vedrørende saker oppført på sakslisten avvises.

7. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjon, avvises. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.

8. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren spørsmålet. Er et medlem ikke enig i ordførerens avgjørelse, kan medlemmet etter spørretiden forlange at spørsmålet tas opp til ny behandling på neste møte med offentlig spørretid.»