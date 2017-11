F-35-flyene ytterligere forsinket: - Det vil være cirka 40 sekunder mellom hver landing

Nyheter

Norges første tre F-35 kampfly skulle egentlig lande på norsk jord på Ørlandet klokken 14.00 torsdag. Så ble landingen utsatt til samme tid fredag.

Ytterligere forsinket

Like etter middagstid opplyser programdirektør Morten Klever om at flyene er ytterligere forsinket og sannsynligvis ikke kommer til å lande før klokken 15.40, fredag.

- Vi har alternative landingsplasser i Bodø, eh Norge. Men været her er jo flott. Det er flott trøndervær, sier Klever til pressen på Ørland kultursenter.

Ifølge informasjonsrådgiver Sigurd Tonning-Olsen kommer flyene til å lange med rask spacing.

- Det vil være cirka 40 sekunder mellom hver landing, sier Tonning-Olsen.

Når dette skrives befinner flyene seg mellom New Foundland og Grønland.

- Årsaken til utsettelsen er at amerikanerne ikke har klart å skaffe tankfly til overfarten over Atlanterhavet, opplyser informasjonsrådgiver Sigurd Tonning-Olsen ved Ørland flystasjon til Fosna-Folket.

- Stor operasjon

Som Fosna-Folket tidligere har skrevet, er transporten av flyene fra USA til Norge en krevende operasjon i seg selv. Det er amerikanske piloter som gjør jobben. Flyturen starter fra fabrikken i Fort Worth i Dallas, Texas.

- Det er en stor operasjon i seg selv å fly disse flyene til Norge. Ikke bare er vi avhengige av vær, men også tankingen av fly en rekke steder skal være på plass, og det skal passe med en helhetlig plan, sa programdirektør Morten Klever i det norske kampflyprogrammet på en pressekonferanse mandag denne uka.

Fikk beskjed onsdag kveld

Flyturen fra USA til Norge var ikke i gang da turen ble avlyst.

− Etter planen skulle flyene lande i Norge torsdag rundt kl. 14.00. Vi fikk onsdag kveld beskjed om at de var forsinket på grunn av tanker-tilgjengelighet. Vi skulle selvfølgelig hatt flyene hjem som planlagt på torsdag, men har hele tiden vært klar over at det kan skje forsinkelser, sier Klever i en pressemelding.

- Sikkerhetsmargin

Klever har også tidligere påpekt at F-35s ankomst på Ørlandet kunne bli forsinket.

− Vi har hele tiden tatt høyde for at det kunne oppstå uforutsette forhold som påvirket ankomsten av flyene på Ørland. I planen for overflygningen har vi lagt inn en god sikkerhetsmargin for å være sikre på at de første tre F-35-flyene er på norsk jord under den store markeringen 10. november, sier han ifølge den utsendte pressemeldingen fra Forsvaret.

I meldingen står det videre at Klever reiste til Trondheim onsdag formiddag for å gjøre nødvendige forberedelser til flyenes planlagte ankomst.

− Vi kan ikke se bort ifra at det kan bli ytterligere forsinkelser. Dersom vi får informasjon underveis i overflyvningen som endrer på tidspunktet, vil vi informere om dette umiddelbart gjennom våre informasjonskanaler, sier Klever.

Andre mer prioriterte oppdrag?

Informasjonsrådgiver Tonning-Olsen forteller at utsettelsen ikke medfører noen spesielle konsekvenser for Ørland flystasjons plan rundt F-35-programmet den neste uka. Den offisielle markeringen av F-35s ankomst til Norge skjer på Ørlandet fredag 10. november.

- Det eneste som skjer er at vi mottar flyet 24 timer senere. Det er ikke noe annet.

- Så var det også tatt høyde for at ankomsten kunne bli utsatt?

- Selvfølgelig. Det er veldig mye som skal klaffe for at planen skal gå gjennom. Nå var det en av tingene som ikke klaffet. Men vi ønsket selvfølgelig at flyene skulle komme som planlagt.

- Vet du hva som var årsaken til at det ikke var tankfly tilgjengelig til overfarten?

- Nei. Men det må være at det var andre mer prioriterte oppdrag, men vi vet ikke. Vi har ikke mottatt noen informasjon om det, svarer Olsen.