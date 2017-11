Får skjenke øl, vin og brennevin

Nyheter

Bevillingen gjelder fram til 30. juni 2020.

Årlig oppgave

I vedtaket står å lese at bevillingshaver skal innen 1. mars hvert år sende inn oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk for dette året, samt faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikke for året før.

To fra før

Det er fra før to bevillinger i Osen: én på Seter og én på Vingsand. Søknaden fra Kaffekosen har vært forelagt politimyndigheten i Bjørnør, som ikke hadde innsigelser til søknaden.

Daglig leder ved Kaffekosen, Marianne Thanem, har godkjent etablererprøve for serveringsvirksomhet og krav til vandel er oppfylt. Audhild Osen, som er oppnevnt som styrer for serveringsstedet, har godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven.