Livsgleden på spaniatur igjen

Nyheter

De skriver:

Pårørendegruppa Livsgleden i Rissa klarte også i år å få nok deltakere til en tur til Solgården i Spania.

Det ble sendt invitasjon til alle Fosen-kommunene, men ikke alle svarte på invitasjonen. Det ble likevel nok deltakere til turen som startet 26. september med avreise fra Rissa.

Direktefly

Den vanskeligste delen av turen var å få alle turdeltakerne til Værnes og være der i god tid før flyavgang. Det ble i år satset mye tid og arbeid på å få direktefly fra Værnes til Alicante. Vi ville unngå flybytte i Oslo. Det er erfaringsmessig slitsomt ettersom vi må slite med rullestoler og bagasje for å sjekke inn på nytt.

Vi valgte rutefly, Norwegian, og det gikk like greit som sist vi reiste med dem.

Service

Flyet hadde sen ankomst til Alicante så vi ringte turdeltakerne for å spørre om det gjorde noe at vi kom så sent fram til Solgården, men alle ville heller komme sent fram enn å ha flybytte på Gardermoen.

Vi ble ikke hentet av Solgårdens buss, men av en kjempegrei og hyggelig sjåfør som møtte oss ved bagasjebåndet og geleidet oss til en fin buss som sto strategisk parkert så vi slapp å slite med koffertene. Det ble sen ankomst til Solgården, rundt klokka 02.00, men ingen sure miner. Etter mange godnattklemmer ble det en god natts søvn.

Aktiviteter og underholdning

Til frokost neste dag så alle friske og opplagte ut og var klare til utfluktene som det er mange av. Markedet var vel det som fristet mest, men byturene er også populære, der er det både badestrender og mange fine butikker.

På festplassen var det underholdning hver kveld. Folkedansere med fargerike antrekk som danser til rytmen fra kastanjettene som de håndterer mens de danser.

Forskjellige musikanter spiller opp til dans og da fylles dansegulvet fort av dansere både med og uten rullestoler.

Ungdommene våre viste at de kan underholde også, en etter en dukket de opp på podiet med mikrofon og sang til stor applaus fra publikum.

Minigolfbanen var flittig i bruk, utrolig at de kan bli så flinke uten å ha spilt tidligere.

Neste tur

Nå har vi forhåndsbestilt 40 plasser til neste år. De er allerede fulltegnet. Etter flere års masing har vi endelig fått direktefly fra Værnes til Alicante. Det gjør reisen mye enklere, vi sjekker inn bagasjen på Værnes og finner den igjen på rommet når vi låser oss inn.

Oddny og Ulf