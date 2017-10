Klart for zombier og vampyrer

Nyheter

Selv har jeg ikke noe forhold til denne høytiden fra oppveksten, da dette var noe vi først og fremst så i tegneserieblader og filmer av amerikanske opprinnelse. Det var først rundt år 2000 at dette begynte å skyte fart i Norge, noe handelsstanden så visst har fått med seg siden den tid.

Det er med blandede følelser vi går inn feiringen. Mange unge synes det er kjempemorsomt å kle seg ut. Det har barn og unge gjort til alle tider. Skrekk og gru-elementene gjør det naturlig nok ekstra spennende. Jeg har selv to sønner, som da de var i den rette alderen, syntes dette var nesten like spennende som julaften. Mottakelsen rundt om i nabolaget var litt blandet.

Ikke minst en del eldre synes lite om å få en demon på trappa, som sågar forventer noe godt i kurven som takk for besøket. De fleste har noe knask liggende, mens langt færre huseiere smiler av knep-aspektet ved feiringen om en ikke har noe å gi bort.

Selv om oppslutningen om halloween ifølge undersøkelser har vært noe dalende de senere år her til lands, er det lite som tyder på at markeringen vil forsvinne. Alle voksne som grøsser og rister oppgitte på hodet, kan prøve å tenke over om de ikke selv som barn ville ha syntes dette hadde vært spennende å delta på. Selv om jeg som nevnt ikke har noe forhold til feiringen selv, så hadde jeg nok som sju-åtteåring ikke hadde vært sein om å kaste meg med.

Terje Dybvik

Redaksjonssjef