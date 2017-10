Nyheter

Politiet meldte klokken 3 natt til tirsdag om at ei elv har gått over sine bredder og truer boligbebyggelse i Vanvikan.

- Det vi vet nå er at to bolighus skal ha fått vann i kjelleren etter at Ratvikbekken har gått over sine bredder. Ifølge brannvesenet skal vannstanden ha gått litt tilbake den siste timen, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Rune Brandmo.

Oversvømmelsen skal ha skjedd ved Tæveveien i Vanvikan sentrum, ifølge politiet.