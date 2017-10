Nyheter

Halloween har etablert seg som en fast tradisjon i en del norske familier, og det er mange som velger å bruke penger på markeringen.

Markerer Halloween

En undersøkelse Virke har gjort, viser at 24 prosent av norske familier feiret Halloween i fjor. Blant familier med barn mellom 6 og 10 år, svarte hele 71 prosent at de markerte Halloween i 2016. For denne aldersgruppen er det vanskelig å komme utenom «knask eller knep».

Også på Fosen merkes det at Halloween er "på vei opp":

- Halloween er et konsept som er mer og mer implementert i Norge, og vi kommer etter her også. Det merkes uten tvil, handelen øker når det kommer til Halloween, sier Veronica Næss i Rissa Næringsforum.

Og det er ikke en trend som kommer til å snu, tror hun.

- Det går nok den andre veien, og får mer og mer substans for hvert år, i likhet med Black Friday. For fire år siden var det ikke mange som hadde hørt om det, men når går de og venter på det. Det er likedan med Halloween. Det er et konsept som vil ta form og plantes inn i næringen, sier Næss.

- Skaper aktivitet

Leder i Ørland Næringsforum, Silje Nesset, er tydelig på at Halloween er positivt for næringslivet.

- All aktivitet skaper aktivitet. Halloween er en voksende trend, folk er blitt mer kreative og lager mye sjøl, men det som man kanskje merker mest her er økt salg av sminke. Det er nok litt bransjeavhengig hvem som tjener på Halloween, og enkelte aktører dumper jo også prisene kraftig. Jeg vet ikke hvor mye næringslviet sitter igjen med, men jeg synes Halloween er en artig trend og det er positivt for næringslivet med aktivitet, sier Nesset.

- Økt omsetning

Også i Åfjord merkes Halloween i form av økt omsetning, opplyser Ingrid G. Hårstad i Åfjord Næringsforum.

- Ja, vi ser en generell økning i omsetningen på både stæsj og godteri. Jeg sitter med landbruk på sida, og der ser vi jo blant annet at Viken, som produserer grønnsaker, har slått seg opp på å selge gresskar til hele landet. Halloween kan gi muligheter for landbruket også, kanskje er det også noe som kan være aktuelt for produsenter på Fosen, sier Hårstad.

Godteri, kostymer og dekorasjoner

Det er ikke bare på Fosen at flere velger å bruke penger på markeringen. 38 prosent, eller 4 av 10 nordmenn, brukte mellom 100 og 200 kroner på godteri, kostymer og dekorasjoner til Halloween i fjor. 12 prosent av husstandene tar det enda lenger, og brukte mer enn 600 kroner i 2016.

– Butikker med bredt vareutvalg er de store vinnerne i halloweeninnkjøpet. 67 prosent av dem som markerte høytiden, brukte mest penger her i forbindelse med Halloween. Dagligvare og leketøysforretninger får også en stor del av handelen, sier Bror Stende, direktør for faghandel i Virke i ei pressemelding.

– I tillegg vil det nok være mange som velger å bruke høytiden til å skape gode opplevelser sammen. Kinoturer, gode middager eller andre familieaktiviteter er populære måter å tilbringe Halloween på, sier Stende.