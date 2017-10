Nyheter

Det ble satt inn alternativ transport for hurtigbåtavgangen klokka 23.30 fra Trondheim til Brekstad søndag, grunnet «kaiproblematikk.»

- Lekter i veien

- Det skal plasseres peler i havnebassenget, og det gir generelt utfordringer i forhold til å komme til kai. Spesielt ved dårlig vær, forteller Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør i FosenNamsos Sjø.

- I går kveld lå det en lekter i veien for anløp, opplyser Tennås, og henviser til Ørland kommune i forhold til arbeid som skal gjøres i havna.

- Langt opp i sjøen

- Lekteren ligger til oppankring, og det er noen ankervaiere som går langt opp i sjøen. Det er forholdsvis små marginer inne ved kaia der, og vi ønsker ikke ta noen sjanser, forklarer Roger Lund, prosjektleder i Ørland kommune.

Flere reisende har reagert på ustabile avganger, Det er særlig natt-turen fra Trondheim på søndagskvelder som er blitt «rammet». og i følge Lund så må man vente at det vil være slik i ei lita stund fremover.

- Den andre båten ligger ved ny-kaia, og mange spør om de ikke bare kan flyttes. Den kan jo flyttes, men det vil kreve nytt mannskap, for at det ikke skal gå utover hviletida til mannskapet på storbåten. Det er basert på sikkerhet for både passasjerer, mannskap og båten, sier Lund.

- Blir bra

- Det har også tatt noe lengre tid å fundamentere på grunn av bunnforholdene i havna. Det vil nok bli litt ustabilt med hurtigbåtavgangene frem mot den tiende november, følg med på trafikkmeldingene som blir sendt ut. Det kan hende at den sene avgangen også kommende søndag blir utført med buss for båt. Det skal bli bra når alt er ferdig, sier Lund.