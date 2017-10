Tre F-35 lander på Ørlandet torsdag

Nyheter

Det opplyste programdirektør Morten Klever i Kampflyprogrammet på en pressekonferanse i Oslo mandag. Landingen skal etter planen skje cirka klokken 14.00 torsdag 2. november.

Rett fra fabrikken

Norge skal etter planen motta 52 F-35 kampfly. De aller fleste skal stasjoneres på Ørland som blir hele Norges nye kampflybase. Noen få fly vil være plassert på QRA-basen på Evenes i Nordland.

Norge har allerede mottatt flere F-35-fly som brukes til trening av piloter i USA. Nå kommer altså de første F-35-flyene til Norge og Ørland. Det er tre fly som lander på torsdag. Klever i Kampflyprogrammet opplyste mandag at disse tre flyene er utstyrt med den nyeste og mest moderne softwaren som er utviklet i F-35-programmet.

- De rullet ut av fabrikken for ti dager siden, forklarte han.

Fra Texas til Ørland

Å fly de tre første kampflyene fra USA til Norge er heller ikke bare bare. Det er amerikanske piloter som gjør jobben. Flyturen starter fra fabrikken i Fort Worth i Dallas, Texas.

- Det er en stor operasjon i seg selv å fly disse flyene til Norge. Ikke bare er vi avhengige av vær, men også tankingen av fly en rekke steder skal være på plass, og det skal passe med en helhetlig plan, sa Klever.

Han la til at man også må ha alternative flyplasser klare når man skal gjennomføre en så lang flyvning. Han nevnte flyplasser på østkysten av USA, Canada, Island og Skottland. Flyene skal etter planen tanke i lufta underveis fra Texas til Ørland. Det planlegges ingen landing i løpet av turen.

Regn og vind

Flyturen fra Dallas til Ørland vil trolig ta mellom 10 og 11 timer. Dette er imidlertid væravhengig.

- Pilotene vil være slitne når de kommer til Ørland. De starter flyturen på natta i USA. Over Grønland opplever de en soloppgang. Den dagen flygingen skal gjennomføres, er det dessverre meldt regn og en del vind, sa programdirektør Klever på dagens pressekonferanse.

Dersom været blir som meldt, vil man ikke se noen overflyvning med F-35 på Ørlandet på torsdag.

- I tiden frem til 10. november vil vi starte det vi kaller mottakskontroll. Det handler om å få overført flyene fra amerikanske myndigheter med nødvendige data og dokumentasjon inn i våre systemer på Ørlandet, forklarte Klever.

I dag mandag landet den første bremseskjermen for F-35 på Gardermoen. Den fraktes til Ørland i bil.

- De andre kommer etter. De skal monteres slik at flygerne kan starte sin trening så fort som mulig etter 10. november, sa Klever.

10. november

Den 10. november feires F-35s ankomst på Ørlandet. Som Fosna-Folket tidligere har skrevet, er blant andre kong Harald og statsminister Erna Solberg (H) samt en rekke ministere på gjestelista.

Den offisielle markeringen på Ørland flystasjon starter klokken 11.00 den dagen. Mottaksseremonien varer til klokken 15.00.

- Vi planlegger overflyvning med F-35 og andre kapasiteter. Vi må ta forbehold om vær og lysforhold. Vi vil se flyene lande og takse inn i hangarene. Presse vil være til stede med publikum, sa tidligere stasjonssjef Aage Lyder Longva på pressekonferansen mandag.

Inne i hangaren blir området delt i to.

- Det blir et seremoniområde og et industri- og minglingsområde der flyprodusenten Lockheed Martin vil være representert. Vi vil livestreame fra området. Det er mye som skal skje, blant annet taler fra det offisielle Norge, NATO, Joint fighter program og Forsvaret. Det vil også bli kulturinnslag, forteller Longva.

Seks fly i året

Etter at de første tre F-35-flyene ankommer Ørland torsdag, vil Norge motta seks fly hvert år.

- I utgangspunktet vil det komme tre fly til Ørland om våren og tre på høsten hvert år. Alle disse flyene blir levert direkte fra fabrikken i USA, forteller Longva.

Samtidig som Norge mottar flere og flere F-35 kampfly, blir dagens F-16 faset ut. 2020 vil bli et såkalt «breaking point» mellom F-35 og F-16. En gang etter 2020 vil F-16 forsvinne helt ut av det norske Luftforsvaret. Longva opplyste mandag at Norge vil være fullt operative med F-35 i 2025.

Testår

Longva forklarte på pressekonferansen at 2018 vil bli et testår for F-35 i Norge.

- Vi vil gjennomføre operasjonelle tester og evaluering av flyene, sa han.

Etter den operasjonelle testfasen, vil F-35 trolig være en operasjonell kapasitet fra 2019.