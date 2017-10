Nokas kontrollerte seks skjenkesteder. Se her hvordan det gikk.

Nyheter

Kontrollen ble gjennomført 14. oktober.

17 punkter

Det var Kings & Queen, Hovde Gård Drift AS, Restaurant Melissa AS, Ørland Kysthotell AS, Sjøsiden Bar og Bar-Rock AS som ble besøkt.

Hele 17 punkter blir gjennomgått under disse kontrollene. Blant annet om mindreårige blir skjenket, om man holder åpent utover tillatt tid, om noen nyter medbrakte alkoholvarer og så videre.

Godt fornøyd

Nokas ser seg godt fornøyd med forholdene ved samtlige steder.

Nokas skriver i sin tilbakemelding at på alle seks stedene var det en fin atmosfære og god stemning i lokalene. Det legges til at på de typiske spisestedene var det i all hovedsak spisegjester.