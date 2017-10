Foreslår kollega til kulturprisen

Nyheter

Kollegiet ved Åfjord videregående skole foreslår læreren, friluftsmannen og ikke minst fotografen, Arne Hugdal, som kandidat til å motta Åfjord kommunes kulturpris for 2017.

Kollegene skriver blant annet følgende om Hugdal:

– Arne Hugdal er Mr. Friluftsliv. Han er kroppsøvingslærer og biologilærer. | tillegg har han vært med på å introdusere programfaget Friluftsliv ved vår skole, et programfagstilbud som har blitt svært populært. Gjennom mange år har Arne arbeidet aktivt for å øke kunnskapen om norsk natur og friluftsliv både for store og små. Mestringsglede og respekt for naturen er hans hovedfokus, og han er genuint opptatt av å legge til rette for at alle skal kunne beherske på sitt nivå. Dette arbeidet har vært gjennomgående i hans undervisning i fagene naturfag, kroppsøving, biologi og friluftsliv.

Bokutgivelser

Kollegene påpeker at Hugdal er en anerkjent naturfotograf som er viden kjent for sine fantastiske natur- og dyrebilder. Han er en av få fotografer i Norge som faktisk har hatt ulv i jakt på rådyr i linsa - noe som ga ham kjendisstatus for ei tid tilbake. Åfjordingen holder også fotokurs og har inspirert mange i nærmiljøet på denne måten.

I lag med tidligere rektor ved skolen, Astrid Witsø, har han forfattet boka «På tur i Åfjord». Praktboka «Åfjordsnatur», utgitt på sambygdingen Sølvi Murvolls Aurora Forlag, har blitt populære gaver og suvenirer. De skal ha havnet så langt unna som i USA.

Imspirator

Hugdal har drevet Sørdalen kajakk og padlesenter. Mange er det som har prøvd kano og kajakk for aller første gang hos ham. I dag er kajakkpadlere et vanlig syn rundt omkring i Åfjord. Inspiratoren til mange av disse har, ifølge lærerkollegene, vært Arne Hugdal.

– Vi kan ikke tenke oss en bedre ambassadør for Åfjord og det Åfjords natur og dyreliv kan by på for fastboende, tilreisende og turister i bygda. Derfor mener vi at Arne er en kulturpris verdig, skriver kollegiet ved Åfjord videregående skole