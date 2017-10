Nyheter

Tildragelsen skjedde på Brekstad.

- Mannen brukte hornet på bilen, og bileieren ble naturlig nok bekymret for hva som videre kunne skje, sier operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt til Fosna-Folket.

En politipatrulje rykket ut til stedet.

- Det viste seg at mannen, som beruset var på vei heim fra en fest et annet sted, hadde satt seg inn for å sove i bilen. Bilen hadde stått ulåst. Vi tok hånd om vedkommende og fikk bragt han heim, forteller Engen.