Går for fritt skolevalg

- Indre Fosen Frp støtter alternativ A, med fritt skolevalg, uten at det må foreligge særlige grunner som må godkjennes av kommunen. Så fremt det er ledig kapasitet i annen skole enn nærskolen, skal søknaden innvilges. Det er også svært viktig at barna gis anledning til å uttale seg i saken, sier leder i Indre Fosen Frp, Tormod Overland.

Mobbing og mistrivsel

Han påpeker at Ungdataundersøkelsen viser at 7 prosent av guttene og 8 prosent av jentene på ungdomsskoletrinnet i norske skoler opplever mobbing minst hver fjortende dag.

- Hver femte elev gruer seg ofte til å gå på skolen. Det er nokså mange elever som sier at de kjeder seg på skolen. Generelt gjelder dette to av tre elever, sier han.

Frp mener det er åpenbart at det er elever på skolene i Indre Fosen kommune som opplever skoletiden som utfordrende.

- Det kan være en hel rekke årsaker til at elever mistrives på skolen. Mistrivsel med medelever, misnøye med lærere eller kvalitet på fagtilbudet for eksempel. Om noen av disse elevene tror at de kan få en bedre skolehverdag ved å bytte skole mener vi i Indre Fosen Frp at Indre Fosen kommune skal legge til rette for det, uten unødig byråkrati, spørsmål og hindringer.

Fleksibel spesialundervisning

Frp mener også at Indre Fosen kommune må ha en fleksibel ordning der en flytter spesialundervisningsressursene mellom skolene om elevene flytter på seg.

- Dette er et viktig prinsipp som kommunen må kunne garantere. Elevenes behov må stå i sentrum, ikke lærernes. En lærer med spesialkompetanse må i fremtiden kunne flytte seg og jobbe på flere av kommunens skoler om elevene og kommunen har behov for det. Alle våre skoler ligger i såpass kort reiseavstand fra hverandre at dette burde være uproblematisk å få til.

Skoleskyssen

Frp støtter imidlertid ikke den delen av alternativ A som forutsetter at foresatte dekker eventuell merugifter til skoleskyss ved skolebytte.

- Det kan motvirke reelt fritt skolevalg for enkelte elever som har behov for å skifte skole. Kommunen opplyser om at i løpet av de fire årene man har hatt bestemmelsen om fritt skolevalg i Rissa kommune, har rådmannen behandlet i underkant av 20 søknader. Dette er ikke et stort antall, og ordningen har totalt sett ikke medført nevneverdige problemer for skolene, påpeker han.

Vil følge opp mobbing

Frp har også et prinsipp som sier at i mobbesaker er det elever som mobber som skal flyttes, ikke de som blir mobbet.

- Hvordan dette blir praktisert i Indre Fosen kommune vet vi i Indre Fosen Frp lite om, men dette er noe vi ønsker å følge opp i tiden fremover. Vårt inntrykk er at det tradisjonelt har vært den eleven som blir mobbet som ender opp med å måtte bytte skole. Med fritt skolevalg har ingen noe med hvorfor elever velger å bytte, det blir da et privat anliggende, som kan skyldes en hel rekke ulike behov og årsaker, sier Tormod Overland.

