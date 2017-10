Nyheter

- Operasjoner i mørket vil ofte kunne gi oss taktiske fordeler som bør utnyttes. Mørkeflyging i fredstid er derfor vesentlig for å kunne øve i realistiske stridsforhold, forklarer oberstløytnant Ivar Magne Stene, sjef for 338 skvadronen ved Ørland flystasjon.

De kommende ukene skal F-16 piloter trene på mørkeflyging for å gå gjennom sitt årlige mørkeflygingsprogram.

Årlig

Hvert år må jagerflypilotene gjennom et omfattende treningsprogram for å tilfredsstille nasjonale og NATO-krav. Blant annet skal de gjennomføre krav til antall flytimer i mørket.

-Det er avgjørende trening for oss, dersom vi skal kunne utføre oppdrag med jagerfly uavhengig av vær- og lysforhold, sier Stene.

Lite lys

De norske F-16 pilotene har ekstra instrumenter for flyging i mørket som sivile fly ikke benytter. Nattbriller bidrar til at piloten kan orientere seg både i forhold til andre fly og til bakken.

Nattbrillene forsterker lyset fra stjerner, månen og andre kilder om natten, men resultatet er ikke at pilotene opplever like mye lys som på dagtid. Pilotene må øve på å bruke brillene, som er et veldig viktig hjelpemiddel for deres aktivitet i mørket.

En av fordelene med mørkeflyging i Norge er at det er lite lys fra bakken som forstyrrer nattbrillene til pilotene i områdene de skal trene i, i motsetning til forholdene i andre europeiske land.

Hjelpemidler

Jagerflypilotene har andre hjelpemidler for å fly i mørket. Blant dem er hjelmsikte, datalink, høydeseparering og egne prosedyrer for å kunne gjennomføre operasjoner med jagerfly effektivt i mørket.

– I gjennomsnitt er cirka halvparten av døgnet mørkt på denne tiden av året. Det er derfor viktig å trene på og å beherske nattoperasjoner, sier Stene.

Etter planen skal mørkeflygingen pågå i uke 44, 46 og 47, og de siste flyene vil være landet før midnatt.