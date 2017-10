Sildekonge og putegeneral klare for landsfinale: – Historisk at Fosen utmerker seg så godt i Midt-Norge

Nyheter

Hvert år gjennomgår EY (tidligere Ernst & Young) samtlige norske aksjeselskaper i jakten på Norges beste vekstskaper.

– Formålet er å identifisere, hylle og inspirere vellykkede vekstskapere og entreprenører, sier Christian Ronæss, lokalt ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year.

To av de årets nominerte er lederne i Fosen-bedriftene Grøntvedt Pelagic og Mascot Høie.

Går for seier

– Fosen og Ørland var godt representert, så det er jeg veldig fornøyd med. Dessuten var det flott underholdning fra lokale artister fra Ørlandet på scenen, så det var en flott dag for Fosen, sier sildekonge Bjørnar Grøntvedt, til Fosna-Folket.

Det tilfalt Grøntvedt å motta hederen, men æren tillegger han hele firmaet, Grøntvedt Pelagic.

– Dette er mer en pris vi syns er flott å få i forhold til hele laget. Det er noen få av oss som blir nominert, men det er jo en ros til hele selskapet og alle de ansatte. De som ikke er synlig til daglig skal ha ære de også. Det er mange hender og mange hoder som hjelper til at dette går rundt.

Det var ikke bare ett, men to selskap fra Fosen som gikk til den «norske finalen».

– Det må være historisk spesielt at Fosen utmerker seg så godt i Midt-Norge. Dette er jo en regional nominasjon som går fra Møre og helt opp til Nordlandsgrensa, så det syns jeg er morsomt, sier Grøntvedt.

– Og nå går vi for seier!

LES OGSÅ: To av fem nominerte trønderfirma fra Fosen

Stor Fosen-representasjon

– Jeg har kke kommet meg helt etter i går (latter). Neida, det ble tidlig kveld for min del, sier putegeneral Morten Berg, når Fosna-Folket ringer.

Sammen med Grøntvedt er Berg blant de tolv norske finalistene som går videre til den nasjonale finalen i Oslo tirsdag 28. november.

– Det er alltid artig å bli satt pris på. Tre av de tolv blir sendt til Monaco, men jeg tviler på at det blir oss, i Mascot Høie. Men det er jo artig å dra til Oslo også.

– Og denne utmerkelsen tar du all selv all ære for?

– Ja, selvfølgelig! (mer latter) Nei, dette er en påskjønnelse man tar med seg på vegne av hele firmaet. Vi har fått noen priser i det siste, og dette er en bekreftelse på at det er noen som har oppdaget oss. Det er en reise vi har vært på sammen, så dette er trivelig.

Regionskåringen fant sted på Dokkhuset i Trondheim. Der var Fosen sterkt representert.

– Det var jo to fra Ørlandet som var nominert, og ungdommer fra Ørlandet hadde et innslag på scenen. I tillegg holdt Ivar Koteng fra Åfjord et faglig foredrag. Det er ganske sterkt. Jeg kan ikke si annet enn at de i Trondheim endelig har oppdaget Fosen og trøndelagskysten.

– For Trondheim er jo ikke noen kystby, sier Berg.

LES OGSÅ: Morten Berg er rikest på Fosen

Velbegrunnet

I begrunnelsen for nominasjonen av Bjørnar Grøntvedt, skriver EY blant annet følgende:

Bjørnar Grøntvedt er sjette generasjon Grøntvedt. Familien har vært innenfor sildeindustrien siden 1830. Bjørnar har vært daglig leder i Grøntvedt Pelagic AS siden stiftelsen i 2001. Som leder har han sørget for å videreutvikle selskapet til den største tønnesildprodusenten i verden.

Etter at kvotene ble betydelig redusert i 2013 valgte Bjørnar å investere tungt i et nytt moderne hurtigfrysanlegg for å selge fryst makrell og sild. Denne investeringen har bidratt til betydelig vekst og økt lønnsomhet, godt hjulpet av gode priser og vekst i tonnasje.

Grøntvedt er den eneste i selskapet som arbeider med salg. I 2016 gikk om lag 20 prosent av omsetningen til Asia/Japan, 25 prosent til det skandinaviske markedet og 55 prosent til det europeiske markedet.

Mascot Høie

I begrunnelsen for nominasjonen av Morten Berg, skriver EY blant annet følgende:

Morten Berg har jobbet med tekstil hele livet. Han startet i selskapet Alaska i Trondheim, som produserte soveposer. Han jobbet seg oppover og var innom både produksjon, marked og salg.

I 1987 etablerte han et eget selskap på Brekstad. Morten besluttet så å bygge et stort industrilokale på over 500 kvadratmeter og kjøpe tekstilmaskiner fra Sverige for å komme i gang med produksjon.

Han har vært tidlig ute med nye maskiner og moderne industripark. Dette har ført til at selskapet har differensiert seg på produktkvalitet og har en posisjon i markedet med høy kvalitet til god pris. Gjennom allianser, fusjoner og nøysomt arbeid klarte Berg Tekstil å komme i posisjon til å kjøpe Høie i 1999. I 2005 ble selskapet omgjort til Mascot Høie AS.

Årets entreprenør

På regionskåringen på Dokkhuset i Trondheim ble det klart hvem av de nominerte som går videre som regionens kandidater til nasjonal finale i Oslo. Den nasjonale vinneren representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco neste sommer.

For å kvalifisere for EY Entrepreneur Of The Year må vekstskaperens selskap ha minimum tjue ansatte, tjue millioner kroner i omsetning og tjue prosent vekst de siste to år.

EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i 60 land. Kåringen er nå inne i sitt 16. år i Norge og blir arrangert for 31. gang internasjonalt.

Kjente navn som Odd Reitan (Rema) og Petter Stordalen (Choice) er blant tidligere nasjonale vinnere.