Rusasetvatnet skal verken nedtappes eller rotenonbehandles!

Nyheter

Rusasetvatnet er restaurert i henhold til den planen som ble lagt. Stingsilda er en naturlig del av faunaen i området.

I Fosna-Folket 20.10 tar biolog Dag Dolmen til orde for å tappe ned det nyrestaurerte Rusasetvatnet og rotenonbehandle vannarealet og alle tilførselskanaler for med det å utrydde stingsilda i området. Hensikten med dette er å legge bedre til rette for amfibier og insekter. Vi kan først og fremst si at dette er helt uaktuelt og ikke i tråd med restaureringsprosjektets plan eller mål. Bakgrunnen for det er som følger:

Det har aldri vært en ambisjon å gjenskape et fiskefritt vann. Opprinnelig var det tenkt at ørret skulle kunne gå i Rusasetvatnet, men NVEs bestemmelser om vanndybde for fiskeutsetting gjorde at man ikke kunne gjennomføre tiltaket. Til det er Rusasetvatnet for grunt. Det ble derfor ikke bygget en ørrettrapp mellom bekken og vatnet, og man besluttet å se hvordan faunaen utviklet seg uten ørret tilstede. Økende bestander av stingsild var noe man antok at ville komme. Denne fiskearten er å finne i nesten alle bekker og dreneringsgrøfter på hele Ørlandet og er en naturlig del av vår fauna. Det er riktig at stingsild kan legge begrensninger på insektbestander og gjør det umulig for noen amfibier å etablere seg. Rusasetvatnet er til tross for dette så næringsrikt at vi ser en betydelig framvekst av vannlevende insekter.

Rusasetvatnet er planlagt som en fuglebiotop hvor det også skal tilrettelegges for annet biologisk mangfold, men med de begrensninger som den naturlige floraen og faunaen legger. Det vites ikke om Dag Dolmen har sett kartet over nedslagsfeltet til Rusasetvatnet, men dersom man skulle kunne utrydde all stingsild i området måtte man giftbehandle alle bekker og tilkoblede dreneringsgrøfter i et strekk fra Kalvåa til Reitan. Dette i tillegg til kulper og bekker opp langs Rusasetfjellet. Selv da er det høyst usikkert om man ville lykkes. Rotenonbehandling er ikke en ukontroversiell metode og det er utenkelig for oss å skulle utsette naturen for en slik belastning med den hensikt å utrydde en naturlig art for å legge bedre til rette for en annen.

Stingsild er ikke en uønsket art i Rusasetvatnet og er en del av næringsgrunnlaget for mange av fugleartene som har vendt tilbake. Det har nylig blitt registrert store mengder ål i vassdragssystemene omkring og det er sannsynlig at både denne og kanskje også ørret kan komme seg opp gjennom overløpet ved høy vannstand. Skulle det skje vil vi ikke starte en prosess for å utrydde disse fiskeartene. Rusasetvatnet skal så langt som mulig få reetablere seg som et økosystem uten mer menneskelig innblanding. Graden av suksess måler vi primært ved å se på hvordan fuglene og det øvrige dyre- og plantelivet vender tilbake til området. Resultatene har så langt vært svært tilfredsstillende.

Dag Dolmen ønsker seg åpenbart et annet prosjekt enn det vi har gjennomført i Rusasetvatnet. Vi har store planer om å fortsette å restaurere, gjenskape og formidle våtmarksbiotoper i vår region og inviterer herved Dolmen til å være med på dette arbeidet. Vi er overbeviste om at man kan skape biotoper etter hans ønske i mer egnede områder enn Rusaset, og uten å måtte giftbehandle flere kvadratkilometer for å nå målet.

På vegne av styringsgruppa for Rusasetvatnet

Ingrid Bjørklund

Leder av Besøkssenter våtmark Ørland

Daniel Johansen

Fagleder historie ved Ørland kultursenter