Så mye tid bruker ungdom på Fosen foran skjermen

79 prosent av ungdomsskoleelevene i Åfjord sier de bruker to timer eller mer foran en skjerm. 104 elever deltok i undersøkelsen, der spørsmålet de fikk var: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?»

To timer eller mer

I Rissa svarte 85 prosent av de 218 deltagende ungdommene at de bruker mer enn to timer daglig foran en skjerm.

137 elever i Leksvik har deltatt, og her svarer 86 prosent at de bruker mer enn to timer på aktiviteter foran en skjerm.

Gjenomsnittlig skjermbruk

I Ørland kommune har 71 prosent av de 163 deltagende svart at de bruker minst to timer foran en skjerm daglig, men disse svarene ble gitt i 2015.

Det samme ble svarene fra elevene i Bjugn, som også gjennomførte forrige Ungdataundersøkelse i 2015. Her svarer 77 prosent av de 145 deltagende elevene at de bruker mer enn to timer daglig foran en skjerm. Fosen-elevene ligger altså i snitt ganske nært landsgjennomsnittet for skjermbruk.