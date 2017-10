Roan gikk enstemmig inn for Bjørnør

Du må velge et alternativ

Det er ventet at Åfjord kommunestyre vil vedta Åfjord som nytt kommunenavn litt senere i dag.

Siden de to kommunene ikke klarer å bli enige om navn innen fristen 1. november, blir det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjør saken. Ifølge Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil det bli laget en egen forskrift for sammenslåingen Åfjord - Roan. Den vil trolig være klar før nyttår, og i den vil det stå hvilket navn den nye kommunen vil få.

Vil ha Roan-våpen

Ifølge ordfører Einar Eian (H) var det en relativt kort debatt i Roan kommunestyre torsdag formiddag.

Kommunestyret vedtok enstemmig at Bjørnør skal være navn på den nye kommunen som utgår fra dagens Roan og Åfjord kommuner.

Roan kommunestyre vedtok også at dagens kommunevåpen for Roan, «tre terner på blå bunn», skal være kommunevåpen for nykommunen.

Fellesnemnda

Da fellesnemnda for Åfjord og Roan behandlet navnesaken for én uke siden, gikk et knappest mulig flertall inn for Bjørnør som kommunenavn. Det var Åfjord-politiker Tone Bårdli (Sp) som vippet flertallet i Bjørnørs favør.

Vedtaket har imidlertid liten betydning ettersom det er kommunestyrene som skal avgjøre saken. Og når kommunestyrene ikke blir enige, blir det staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet som får siste ord.

Fosna-Folket kommer tilbake med mer fra både Åfjord og Roan kommunestyre.

