Planlegger seilsportanlegg

Nyheter

Seilforeninga har helt siden oppstarten i 2008 hatt base i Storfallet. I seilsesongen har seilbåtene stått lagret på land på kommunens eiendom, og seil og utstyr har blitt lagret i kommunens naust på eiendommen.

Flytebrygga som ligger her er for kort, og seilbåtene strever med å komme både ut og inn uten å ødelegge kjøl og ror. Det finnes heller ikke toalett tilgjengelig, ei heller vann for rengjøring av båtene. Vinters tid må båtene vinterlagres rundt omkring hos medlemmene.

Forening i vekst

Leder i Rissa seilforening, Arnar Utseth, opplyser at foreninga har 33 medlemmer og er i vekst.

- Vi ønsker å inkludere Botn mer til Rissa sentrum. Botn er jo som en sørlandsperle, og brukes for lite, mener Utseth.

Seilforeninga har sammen med Rissa kommune og Indre Fosen Utvikling vurdert ulike lokaliteter omkring Botn for et permanent anlegg for seileraktiviteten.

Visjon

Utseth påpeker at seilforeninga har hatt samarbeid med både videregående skole og ungdomsskolen tidligere og de er veldig positive til planene seilforeninga har, som gjør at aktiviteten også kan brukes i skolesammenheng.

Da Rissa seilforening ble stiftet i 2008 var visjonen at foreninga skulle bidra til et bredt aktivitetstilbud på Botn i form av seiling for unge og gamle, til rekreasjon, trening og konkurranse. Noe av ambisjonen ved oppstart var å tilby et litt annerledes aktivitetstilbud for å fange opp ungdom som i 12-15 års alderen ofte slutter med organisert idrett.

Rissa seilforening ønsker å bygge ut seilsportanlegget på Rissa kommune sin eiendom Storfallet, der seilforeningen i dag har avtale med kommunen.

Flere bygg

Robin Rokseth har tegnet seilsportanlegget, og torsdag skal formannskapet i Rissa behandle saken.

Rissa seilforening ønsker å bygge et naust med lager, omkledningsrom, varmestue og toalett. Videre trenger de en 30 meter lang flytebrygge ut til minst 1,5 meters dyp på laveste vannstand.

De trenger stallingsplass for seks båter, og de to naustene som står på området i dag må flyttes. Det er også ønske om å bygge en gapahuk med bålplass, tilrettelagt for bruk av allmennheten.

Finansiering

- Hvordan skal dere finansiere dette?

- Vi søker tippemidler og vi har en søknad inne hos Gjensidigestiftelsen. Sistnevnte har vært en flott bidragsyter til seilerforeningen med å gi oss 12 båter tidligere, sier Arnar Utseth.

Han håper alt går seilforeningens vei nå, og sier de satser på byggestart til våren.

Støtter planene

I rådmannens innstilling foran formannskapets møte står det at Rissa kommune støtter planene til Rissa seilforening om å utvikle anlegg i Storfallet. Det påpekes at anlegget og aktiviteten ikke må føre til privatisering av området, eller utestengelse av allmenheten.

Det foreslås at ordfører gis fullmakt til å inngå festeavtale med Rissa seilerforening.

LES OGSÅ: