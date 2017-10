Over 600 klager på fastlegen førte fram

Nyheter

Norsk pasientskadeerstatning ( NPE ) har gått igjennom alle erstatningskravene fra 2012 til 2016. 11 prosent, i alt 2.515 saker, gjaldt feildiagnostisering eller feilbehandling hos fastlegen. Av disse fikk 602 av klagerne medhold.

Forsinkede eller mangelfulle kreftdiagnoser hos fastlegen er den viktigste enkeltårsaken til at pasientene fikk medhold, ifølge NPE.

I et flertall av disse sakene, 439 saker eller 73 prosent, har NPE konkludert med at fastlegen hadde stilt diagnose for sent, eller at det var blitt stilt feil diagnose. I nesten halvparten av tilfellene, 44 prosent, gjaldt klagen mangelfull diagnose av kreft.

Ifølge NPE er det tre hovedgrunner til at kreftdiagnostiseringen svikter hos fastlegen:

Fastlegen har ikke rekvirert prøver eller forskjellige former for undersøkelser ut fra symptomer som viste seg å være kreft.

Fastlegen har ikke gjort grundige nok undersøkelser, har ikke utført undersøkelser i det hele tatt, eller har ikke fulgt opp med ny kontroll.

Fastlegen har ikke henvist pasienten videre til spesialisthelsetjenesten ut fra symptomer og funn.

Mangelfull eller feil diagnose og behandling koster samfunnet dyrt. Til nå er det betalt ut 320 millioner kroner i erstatning til de 602 pasienten som har fått medhold innunder fastlegeordningen.