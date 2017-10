Nå er vannprøvene fine

Nyheter

Det har vært problemer med koliforme bakterier siden mai i år, men prøver tatt etter 17. oktober viser at de er fine, opplyser Rissa kommune.

Fulgte ikke opp anbefaling

På grunn av at det har vært problemer med koliforme bakterier over lang tid har Mattilsynet anbefalt kokepåbud for vann levert fra Råkvåg vannverk. Det har ikke blitt fulgt opp.

I et brev datert 16. oktober pålegger Mattilsynet vannverket å gi et svar på hvorfor det er oppvekst av bakterier i vannet. Mattilsynet ber også om å få kopi av prøveresultatene samt bli orientert om eventuelle tiltak som gjennomføres.

Svikt i rutinene

Rissa kommune har ikke svar på hvorfor anbefalingen om kokepåbud ikke ble fulgt opp, men skylder på misforståelser og svikt i rutinene. Kommunen vil nå arbeide for å sikre rutinene slik at nye misforståelser ikke oppstår.

Vannverket har i høst spylt hele ledningsnettet for å forbedre vannkvaliteten.

Ny vannkilde

Råkvåg vannverk arbeider nå med å finne en ny vannkilde. Den kan forhåpentligvis tas i bruk i midten av 2018.

Arealsjef i Rissa kommune, Siri Vannebo, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

