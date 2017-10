- La Kongen bestemme kommunevåpen også

Gruppeleder i Åfjord Frp, Gunnar Singsaas, sier de har gitt mye til Roan gjennom den intensjonsavtalen som ligger til grunn for sammenslåingen.

– Svar på tiltale

– Navnekomiteens forslag om Åfjord som kommunenavn er gjennomtenkt. Når så fellesnemnda vedtar Bjørnør som forslag til kommunenavn, og vi ser hva politikere i Roan utaler seg om saken, så må vi kunne reagere. Vårt vedtak er litt svar på tiltale, for å si det på den måten, framholder Gunnar Singsaas.

Åfjord Frp synes også signalene fra Osen om bruken av Bjørnør-navnet ikke bør gå upåaktet hen.

– Når vi fra Osen får klare signaler om at det ikke er greit å ta i bruk Bjørnør som kommunenavn, så må vi også ta det til følge. Navnet brukes både i offentlig og privat regi på virksomheter som knyttes til Osen direkte.

– Åfjord langt mer kjent

Gunnar Singsaas mener Bjørnør-navnet for Åfjord sin del er lite anvendelig

– I Åfjord har like mange en knytting til det gamle Jøssund-navnet som Bjørnør. Åfjord er langt mer innarbeidet og kjent enn Roan, og vil være et bedre varemerke. I Åfjord har det vært et klart flertall for at vi har ønsket å bli del av en større sammenslutning. Når det nå blir Åfjord sammen med Roan, hvilket kan lede til mye positivt, må en innse at vi representerer en større part i dette. Jeg er ikke interessert i å sitte i fellesnemnda å gi bort alt som kan knyttes til Åfjord. Samtidig tror jeg det ikke vil gå så lang tid før vi snakker om én Fosen-kommune, sier Gunnar Singsaas.

Uttalelsen

Dette er hele uttalelsen fra Åfjord Frp sitt årsmøte:



«Når Fellesnemda nå knapt gikk for Bjørnør, så er spillereglene endret. Åfjord Frp kommer til å fremme kommunevåpenet til Åfjord kommune under behandlingen av saken nå på torsdag. Vi håper selvsagt på støtte fra kommunestyret i Åfjord på dette.



Åfjord Frp fremmer selvsagt navnekomiteens forslag på Åfjord som den nye kommunens navn.



Åfjord Frp beklager at flertallet ikke forholder seg til forslaget til navnekomiteen som lå til grunn. I tillegg har den opprinnelige Bjørnør- Osen kommune, sagt tydelig nei til at Åfjord og Roan skal bruke det navnet.



Om Kongen i Statsråd skal bestemme kommunens navn, kan Kongen også bestemme kommunevåpen.»