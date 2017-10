Uthaug er fast stopp når MS Miljødronningen er på tokt langs kysten. Lokale produsenter av økologisk mat stiller opp for organisasjonen, som denne gangen lå båten til kai i Tindboden i Bjugn.

Frivillige bidro

Mijøvernforbundets lokallag hadde samlet 16 frivillige til aksjonen, som varte hele torsdagen i høstferien. Kjeungen kystlag stilte med egen båt og bidro til transport av folk og søppel på Været. Det kom folk fra Ørland, Bjugn og Åfjord for å bidra, i tillegg til mannskap og frivillige som har ryddet strender fra Bergen til Tromsø, opplyser Øyvind W. Haraldsvik i lokallaget.





- Gammel søppel

- Hensikten med denne ryddeaksjonen er å sette fingeren på en av de største katastrofene vi står ovenfor i dag, nemlig forsøpling av verdenshavene. Plast har lang nedbrytingstid i naturen, og vi ser tydelige tegn på at plast nå er tungt inne i næringskjedene, med hvalen på Sotra som det mest konkrete eksempelet. Mikropartikler fra nedbryting av gammel plast har nå nådd vårt middagsbord, og vi finner det i alt fra fisk og kjøtt, til havsalt og drikkevann, sier han.

Hvis man kan gjøre mennesker bevisst dette problemet så sørger vi for at mindre av det havner i naturen og tilbake i maten vi spiser, forklarer han. Det er anslått at mengden plast i verdenshavene vil overstige mengden fisk i 2050 om vi ikke reduserer forsøplingen.

- Det forskes heldigvis på miljøvennlige alternativer til plast, men veien dit er lang. På Været ble det ryddet om lag 700 kilo plast. Mesteparten av dette var gammel søppel, som bildekk, tannbørster, flasker, kanner og bøtter. Det ble også funnet noen nye forurensingskilder. Vi er i dialog med en lokal aktør om endring av rutiner for håndtering av plastavfall fra produksjonen. Heldigvis ser vi at mye av søpla vi fant på Været var gammel plast, forteller Haraldsvik.

Øverst i saken kan du bla deg gjennom flere bilder fra ryddeaksjonen!