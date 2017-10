Denne Fosen-kommunen ga mest til barna

Søndag gikk «verdens største dugnad» av stabelen.

De drøyt to hundre millioner kronene fra årets TV-aksjon skal brukes i fem land: Syria, Pakistan, Colombia, Mali og Sør-Sudan. Det skal bygges nye skoler, kjøpes inn bøker og annet skoleutstyr til lærere og lever. Penger skal brukes til å utdanne flere lærere, og gi lærere opplæring i hvordan de kan hjelpe elevene håndtere traumer. I tillegg skal det kjøpes inn leker og sørge for at skolene står støtt i lokalsamfunnet, ifølge Unicef.

– Jeg er overveldet og rørt. Sammen skal vi sikre skolegang for mer enn 470 000 barn, sa Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF, i en pressemelding søndag kveld.

Giverglede

Av de sju Fosen-kommunene var det de to kommunene lengst i nord som ga mest per innbygger. Osen ga 97,86 kroner per innbygger, noe som ikke bare var mest på Fosen, men mest blant samtlige 25 sørtrønderske kommuner.

Nest best på Fosen var Roan, med 66,08 kroner per innbygger.

Ørland var kommunen som ga mest penger totalt, med 284 960 kroner (53,86 kroner per innbygger). Før TV-aksjonen utfordret Ørland-ordfører Tom Myrvold de andre kommunene til å gi litt ekstra til årets sak.

Rett bak Ørland fulgte Åfjord, som samlet inn totalt 156 964 kroner (48,11 kroner per innbygger).

– Jeg er så utrolig glad og rørt over å se hvordan hele landet mobiliserer hvert eneste år for å gjøre verden til et litt bedre sted – en aksjon av gangen. Hele Norge er med på dugnaden og gjør en livsviktig forskjell for barn rammet av krig og konflikt, sa TV-aksjonsleder Vibecke Østby.

Sør-Trøndelag

Leksvik kommune ga 40,42 kroner per innbygger, mens Rissa og Bjugn ga henholdsvis 39,04 og 34,92 kroner hver. Det var henholdsvis fjerde minst og minst i fylket.

Totalt ble det samlet inn 218 millioner (218 586 896 kroner). Sør-Trøndelag samlet inn 13 711 953 millioner. Det er niende best i fylkesoversikten, og gir et snitt på 43,21 kroner per «sørtrønder».

Statsminister Erna Solberg kunngjorde søndag kveld at regjeringen bidrar med 40 millioner kroner.

I snitt ga hver nordmann 41,55 kroner. Dette er litt mindre enn i 2016, da det ble samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors.

