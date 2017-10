Ble ikke tatt vare på

Skolebygget er revet og styringsgruppa for Mælan skole mente det ikke var verdt å ta vare på veggmaleriene.

Lokalhistorisk verdi

Kommunen har tidligere fått henvendelse om at veggmaleriene burde bevares for ettertiden da de var av lokalhistorisk verdi.

Styringsgruppa for Mælan skole behandlet ønsket om å ta vare på veggdekorasjonene i et møte 3. oktober.

Det ble enstemmig bestemt at dette ikke skulle gjøres med begrunnelse i at dette ville bli en særdeles kostbar og tidkrevende jobb. Det var heller ikke sikkert at bildene ikke ville bli ødelagt i prosessen.

Vil bruke pengene på ny skole

Ordfører Ove Vollan er leder i styringsgruppa. Han kommenterer saken slik:

- Å ta vare på store malerier på en betongvegg ville gått ut over så mye annet. Vi diskuterte det med de som skulle rive skolen. Nå skal vi bygge en ny og fin skole. Det er det vi ønsker å bruke penger på, sier Ove Vollan.