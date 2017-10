- Viktigere med sikkert veigrep enn dato

Om høsten varierer både vær og føre såpass mye at det er veigrepet som veier tyngst, sier Øystein Braseth på spørsmål om når man bør legge om dekk.

- Bruk fornuften

- Det vi bestandig sier, er at folk må bruke fornuften sin. De må se på strekningen de skal kjøre, og følge med på værmeldingen. Er det fare for at det blir glatt, går det på å sikre veigrepet fremfor dato for omlegging, sier Braseth.

UP har full tillit til at folk flest greier å ta den avgjørelsen selv.

- Bilistene greier den biten der, vi har ikke noe å sette fingeren på når det gjelder dekkomlegging. Vi må appellere til folks egen fornuft, sier Braseth.

- Og når man skal velge dekk til vinteren; bør man velge piggdekk eller piggfri dekk..?

- Det er en følelsesbetont debatt. Så lenge det er godkjente dekk, så er det en privatsak. Her er de personlige betraktningene viktig, at man føler seg trygge på de dekkene man har. Trygge sjåfører kjører bedre enn utrygge, sier Braseth.

- Farlig

Det er heller ikke alle dekktyper som passer til den type kjøretøy man har, så derfor er trygghetsfølelsen avgjørende, understreker han.

- Vi har jo et krevende klima, med ganske milde vintre og skiftende vær- og kjøreforhold. En annen vurdering man bør ta når man skal gå til innkjøp av nye dekk, er om man skal ta kostnaden for nye sommerdekk nå i mellomperioden i stedet for å vente til våren, sier Braseth.

Hvis du nå kjører rundt på maksimalt nedslitte sommerdekk, bør du vurdere å kjøpe nye sommerdekk til bruk nå om høsten, råder Braseth.

- Det kan være veldig vått med vann i veibanen, og her på Fosen har vi mye slitte, medtatte veier. Man bør vurdere å ta kostnadene på nye sommerdekk nå til høsten, det er farlig å kjøre rundt med nedslitte dekk. Det er mye bedre å begynne denne mellomperioden med gode, nye dekk, sier Braseth.