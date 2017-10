- Bil utfor veien

Linda har startet samlingsportal for jegere:

Linda Jøssund (33) er leder i kvinneutvalget hos Ørland/Bjugn jeger- og fiskerforening, småbarnsmor og ivrig jeger. Interessen for friluft og natur har blitt et fristed for henne, og gjennom sin samlingsportal Jakt for Fosen håper hun at hun også kan bidra til at enda flere får opp øynene for alle mulighetene som finnes på Fosen.