Tobias tok norgesrekord med fisk på 8 (!) gram

- Jeg og en av mine brødre har holdt på med artsfiske i noen år nå. Det vil si at vi har en intern konkurranse om å fiske flest mulig fiskearter i Norge, forklarer Olsen.

Tobias er nå oppe i 67 ulike arter.

Om å få flest arter

For at det skal telle, må fisken bite over kroken, og den skal tas på stang. Det holder ikke om den krøkes.

De fiskeglade brødrene konkurrerer om å få flest arter, og det var blant annet derfor turen gikk til Kvesjøen i Lierne i sommeren, der ulka ble fanget.

- Målet var å fiske opp Canadarøye og hvitfinnet steinulke. Canadarøya uteble på oss begge, men ulka var villig og det viste seg at min var stor nok til ny norgesrekord! Jeg trodde det ikke til å begynne med, for jeg har hørt at større eksemplarer har blitt tatt, men de har tydeligvis ikke blitt meldt inn til Villmarksliv, forteller Olsen.

Satser på ny tur

Han synes det er artig at fangsten holdt til rekord, selv om det ikke var store fisken.

- Det blir nok en tur til Lierne igjen, så da får vi se om det blir Canadarøye neste gang, sier han.