- Et fisketomt vann er en fantastisk fugleoase. Det er en erkjennelse vi må akseptere at Rusasetvatnet har stingsild. Det blir en eksplosiv utvikling siden det ikke er gjedde i vannet, sier naturoppsyn Georg Bangjord i Statens naturoppsyn.

I høst ble Rusasetvatnet offisielt åpnet i forbindelse med at vannet er helt ferdig. Allerede nå kan alle og enhver se store mengder av den uønskede arten stingsild svømme i vannkanten.

Ikke satt ut

Bangjord understreker at stingsild er en art som naturlig finnes i Trøndelag. Den har i likhet med gjedde vært å finne i Rusasetvatnet før nedtappingen av vannet på 1980-tallet.

- Man tenkte nok ikke at det kunne være igjen forekomster av stingsild i de små vannpyttene etter at vannet var tappet ned før man fylte vannet opp, sier Bangjord.

- Singsild er sannsynligvis den eneste fiskearten som er naturlig der. Sjøørret greier ikke å vandre opp i vannet. Det er sannsynligvis bare ål som er i stand til å passere fossen, men den er det lite av overalt i verden og også i Trøndelag, sier naturoppsynet.

Insektspiser

Stingsild er en familie med små fisk som kan leve i både salt- og ferskvann. De blir opp mot 5-7 centimeter lange og veier opp mot et par gram.

- Stingsild spiser insekter, insektlarver og insektegg. Et vann med stingsild gjør at enkelte arter får gode forhold, mens mangel på stingsild gjør at mange flere arter for gode matforhold, sier Bangjord.

Han påpeker at det er strenge strafferammer for å sette ut fisk, og at så og si alle tilfeller med å sette ut fisk har ført til flere negative enn positive konsekvenser.

- Det blir en eksplosiv utvikling siden det ikke er gjedde i vannet. Det betyr på ingen måte at forholdene for fugleliv og amfibier blir bedre dersom noen skulle sette ut andre arter. Vi må kanskje bare akseptere at Rusaset ikke blir et fisketomt vann, sier Georg Bangjord.