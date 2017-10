- Delte ut ørefik

- Vi fikk melding om at det hadde vært delt ut en ørefik. Det var ikke noe alvorlig, han ble kjørt heim, sier Roy Inge Aas ved Fosen lensmannsdistrikt.

Episoden skal ha funnet sted i sjutida torsdag kveld, opplyser politiet.

- Hva hadde hendt i forkant?

- De to var beruset. Det var to voksne menn som hadde sittet sammen og drukket, og så oppstod det en uenighet mellom dem. Det er ikke sikkert at forholdet vil bli anmeldt heller, partene ble bare adskilt, forteller Aas.