- Vi ble litt overrasket da vi så utfyllingstillatelsen fra Fylkesmannen. Med rene analyseprøver for massene som skal fylles ut, hadde vi forventet andre krav til hvordan arbeidet skal utføres, sier Arnfinn Brasø, kommunalsjef for drift, plan og landbruk i Ørland kommune.

I mars ble det klart at Ørland kommune får fylle ut i Brekstadbukta for å utvikle nytt industriareal. Seks måneder senere er tillatelsen klar.

Ikke dagen etter

Tillatelsen til å gjennomføre prosjektet gjelder frem til utgangen av mai 2018 for å unngå fuglenes mest sårbare tid. Den ti sider lange tillatelsen inneholder sju sider med krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Blant annet må kommunen gjennomføre en miljørisikoanalyse og iverksette risikoreduserende tiltak før arbeidet med utfyllingen starter. Kommunen må også utarbeidet et måleprogram for kontinuerlig å måle partikkelmassen i sjøvannet (turbiditet) under deler av selve utfyllingen.

- Jeg må innrømme at vi hadde forberedt oss på at vi kunne begynne arbeidet med utfyllingen rett etter at vi fikk tillatelsen. Slik er det ikke, sier Brasø.

Ekstern hjelp

Tillatelsen som foreligger setter krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres på mange områder. Støy under utfyllingsprosessen må begrenses, forebyggende beredskapstiltak i tilfelle akutt forurensning må på plass, og tiltak for å redusere støv og partikler må på plass. Mottakskontroll for fyllmassene må på plass og det stilles en rekke krav.

- Vi ser denne saken fra kommunens ståsted. Vi har bedt en utenforstående aktør se på hva de ulike kravene innebærer for arbeidet. Vi må ha med oss den tilbakemeldingen videre i prosessen, sier Brasø.

Selve utfyllingen

Ørland kommune har søkt om å få fylle ut 30 000 kvadratmeter (30 mål) i Brekstadbukta. Arbeidet vil kreve 114 000 kubikkmeter med fyllmasse, og området som skal fylles opp er fra grunt vann til en dybde på 0,5 meter. Hele utfyllingen må skje fra land.

Først skal en voll rundt den ytre del av fyllingen etableres. Deretter skal utfyllingen skje fra nordøst mot sørvest, og skal i størst mulig grad utføres ved fjære.

I tillatelsen heter det at tiltaket gjelder fra 10. oktober til utgangen av mai i 2018. samtidig må Fylkesmannen få beskjed dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen «ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft»

- Deler av tillatelsen virker selvmotsigende. Andre krav som settes er lite presise. Nå er arbeidet i gang med å kartlegge hva dette vil innebære, sier Brasø.

Ny runde

Kommunalsjefen sier det er nødvendig for politikerne å gjøre en ny vurdering på om administrasjonen skal sette i gang med utfyllingen siden beslutningsgrunnlaget de har fattet tidligere vedtak på ikke har sett for seg så mange betingelser for å gjennomføre tiltaket.

- Vi vil ta med oss vurderingene fra kommunen og vurderingene fra den eksterne hjelpen vi har hentet inn. Det skal vi presentere for formannskapet for å høre hva politikerne tenker. Det vil sannsynligvis skje på førstkommende møte den 26. oktober.

Fylkesmannens innsigelser mot hele utfyllingsprosjektet ble ikke hensyntatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars. Det er Fylkesmannen som nå har utstedt utfyllingstillatelsen for Brekstadbukta.

- Vi får se om politikerne ønsker å akseptere de kravene som settes i tillatelsen, eller om de finner grunn til å klage, sier Arnfinn Brasø i Ørland kommune.

