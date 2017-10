Berget lappen med et nødskrik

Kontrollen ble avholdt fra klokken 06.00 og det var ganske mye trafikk, opplyser Øystein Braseth.

74 km/t i 50-sonen

- Det var ganske mye trafikk med tanke på at det ikke er de store forholdene. Under kontrollen ble det fire forenklede forelegg, der den høyeste hastigheten var 74 kilometer i timen i 50-sonen, sier Braseth.

Det var to menn og to damer som var litt for ivrige på gasspedalen, opplyser UP.

Berget akkurat

- 74 kilometer i timen i 50-sonen, det er jo ganske fort..?

- Ja, det er to kilometer fra beslag av førerkort. Særlig mye nærmere enn det skal man ikke være, sier Braseth.