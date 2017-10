Leder Trond Sagmyr forteller at det ble ei storslått feiring med mange fine tilbakeblikk på årene som har gått, og stort engasjement fra både nåværende og tidligere medlemmer.

20 år med minner

- Hvordan var det å feire 20-årsjubileum..?

- Jeg husker jo f**n meg ikke på noe, ler Sagmyr.

- Joda, det ble ei fin feiring, vi kombinerte den med mimrefest, som vi kaller det. Vi viste siste sommers DVD, og hadde bedt inn en del folk som har vært med på det første året i 1997, forteller Sagmyr.

Et orkester ble trommet sammen, bestående av lokale musikere der noen også har vært med i teaterlaget. Mange unger var også med på scenen, og det var stor stemning og mye folk på Landnota, som for anledningen var pyntet med gamle avisutklipp og bilder fra teaterlagets ulike opptredener gjennom tjue år.

Trond Sagmyr holdt festtale og mimret tilbake, og fikk utdelt en stor bukett røde roser.

- Er dere klare for tjue nye år nå, da?

- Jeg avsluttet talen med det, at vi er klare for tjue nye år. Jeg er ikke så gammel som den eldste i teaterlaget enda da, så vi går for tjue nye år, forteller Sagmyr.

Musikal

Manusforfatter Sølvi Dahlen Lauvsnes har allerede begynt å skrive på et nytt stykke, røper Sagmyr.

-Vi har hatt det første møtet med henne, og det blir en slags musikal der fokuset er på god musikk og sang, i tillegg til humoren som ligger der. Litt lokalhistorie fra Stjørna. Det er bare å komme med manus, så skal vi begynne å øve, sier lederen i teaterlaget.

Teaterlaget har benyttet seg av mange store navn innen regi, og har vært rundt på mange plasser med sine forestillinger.

- Vi har spilt i Litjvika på scenen vår, og vi har hatt barneforestilling i Fritun. Vi innviet amfiet på Stadsbygd med Vømmøl-spelet vårt, og vi har spilt teater på Kvilhaugen gård. Vi har spredt oss, ler Sagmyr.

30 000

Han anslår at 30 000 mennesker har sett teaterlaget i aksjon gjennom de tjue årene, og er ydmyk over alle som støtter opp om de lokale forestillingene. Sagmyr roser både lokalavisa og publikum for det, og tror at publikumstallet kunne vært enda høyere dersom teaterlaget fikk mer oppmerksomhet i riksmedia.

- Det som er litt synd er at vi ikke får mer oppmerksomhet i regionale media og riksmedia, det blir gjerne til at de bruker alle sine ressurser på Elden, Olavsfestdagene og Spelet på Stiklestad. Vi kunne fort ha trukket et par tusen til forestillingene våre med litt mer drahjelp, tror Sagmyr.

Ungdommen er med

Med tanke på antall innbyggere i Råkvåg og Sørfjorden, så er det godt gjort at så mange unge har fattet interesse for teater, synes Sagmyr. De får også prøvd seg i teaterlaget, opplyser han.

- De har tatt roller og er med og synger. Vi må tenke sånn, at de skal få prøve seg i roller, slik at de ikke bare går som statister og ser i bakken. Statister er kjempeviktige, det hadde gått an å sette opp en forestilling uten, men det er viktig at ungdommene får ei utfordring, og det ber vi Sølvi tenke på når hun skriver. Vi ser lyst på fremtida, avslutter Sagmyr.