Gir ut gratis livreddere

Den dramatiske historien om Stenstvedt sto å lese i Adresseavisa mandag 16. oktober. Det er hjertestarterens dag.

Brannmann og brigadeleder Stenstvedt fikk for to år sia hjerteinfarkt mens han trente på jobb.

– Det var like før. Hadde det ikke vært for hjertestarteren, og at det var folk der som kunne bruke den, så hadde det gått galt sier Stenstvedt.

Gir bort

Daglig leder i FosenKraft Energi, Rune Otterstad, sier de gir bort to hjertestartere -blant annet for å bidra til at flere kan reddes. Hvem som helst i dekningsområdet til FosenKraft i Ørland Bjugn og Stjørna kan søke om å få tildelt en hjertestarter.

– De som får tildelt hjertestarteren får også et kurs i hvordan den brukes samt i grunnleggende førstehjelp, sier Otterstad.

Ifølge brannmannen i Trondheim Brann- og redningstjeneste er det like viktig at folk har kunnskap om bruken og ikke minst at de tør å bruke hjertestarteren.

– Vi har kommet ut på utrykning og opplevd at folk har hatt hjertestarter klar, men de har ikke turet å bruke den. Jeg fikk hjelp med en gang, og det var det som gjorde utslaget for meg, sier Stenstvedt.

Eksamen

At folk er usikre på sine ferdigheter i hjerte- lungeredning bør ikke være noen grunn til tilbakeholdenhet i forhold til bruk av hjertestarteren, mener Stenstvedt. Moderne hjertestartere er slik laget at det knapt er mulig å gjøre feil. Du starter den, river opp klærne på pasientene for å blottlegge brystkassen, plasserer elektrodene og lar starteren styre prosessen. Det er en stemme som hele tida instruerer i hvordan den skal brukes.

– Eksamen får du den dagen du må bruke den. Den er laget slik at du ikke kan gjøre feil, sier brannmannen.

Plassering

Otterstad sier at utdelinga av de to hjertestarterne vil foregå etter at søknadsfristen går ut. Den går ut 15. november. Søknaden om å bli tildelt hjertestarter bør inneholde noe om den virksomheten som søker om å få hjertestarteren og om hvorfor de bør få den. Det er fra giverens side ønskelig å hjertestarterne havner på steder der det vanligvis ferdes en del folk, men Otterstad sier de ikke har satt opp noen strenge kriterier for hvem som kan motta dem.

– I utgangspunktet kan alle søke, sier giveren.

