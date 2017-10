- Oppdragsgiver kan komme inn på kontoret som første kontakt her på Fosen.

- Folk er forskjellige. Oppdragsgiver på et prosjekt kan komme inn på kontoret som første kontakt her på Fosen. Man ringer ikke alltide først, men man stikker innom for å møte folk Det skjer ikke i Oslo, sier Tove Andersen, som er avdelingsleder for ASAS sin avdeling på Fosen.

Arkitekturfirmaet starter med åpen dag et par timer hver tirsdag ettermiddag frem mot jul for å senke terskelen for at folk diskuterer en tanke eller et mulig prosjekt med arkitekt.

Bli kjent

ASAS arkitektur har hatt kontor på Brekstad siden 2014, og flyttet nylig inn i nye lokaler i Meieriveien i Brekstad sentrum.

- Jeg er litt spent på om det kommer folk i dag. Det er første gangen og vi tror kanskje det tar litt tid før folk får med seg at de kan komme innom på kontoret hos oss i et tidsrom hver tirsdag ettermiddag for å få gratis tid til å snakke om sine prosjekter, sier Andersen.

- For oss er det en fordel å være del av et større arkitektkontor. Vi er to på avdelingen her på Fosen. Med kontoret på Hamar og det i Oslo er vi 16 ansatte og kan påta oss alt fra prosjekter i konkurranse med de største arkitektfirmaene til det minste prosjektet hjemme eller i hagen, sier avdelingslederen.

Hun forteller at noe av tanken bak lanseringen av prosjektet med åpen dag et par timer hver tirsdag ettermiddag er å bli bedre kjent med fosninger, og at folk føler seg komfortable med å lufte idéene sine med noen andre.

- Vi prøver frem til jul og ser hvordan det fungerer. Man kan ofte få nye perspektiver ved å lufte en tanke eller idé med noen andre, sier Andersen.

Hvorfor arkitekt?

Andersen mener hvert lokalsamfunn har behov for folk med forskjellige yrker. Også arkitekter.

- Lege, baker, lærer, rørlegger, arkitekt - Man har behov for å ha folk med forskjellige perspektiver og roller i samfunnet. Vi mennesker påvirkes mye av rommene og byggene rundt oss. Hjemmene våre, kontorer, parker, veier, kjøpesenter. Alle typer rom, sier hun.

- Det vi jobber med som arkitekter er å utforme rom på en bevisst måte. Detaljene kan sette mye preg på hvordan et rom oppleves, og bevisste valg kan fort gjøre at man kan få mer ut av de rommene vi oppholder oss i, sier Andersen.

- Oppgaven er ofte å få mye ut av lite. Og å ha oversikt over forskjellige løsninger som er mulig.

Store endringer

Andersen sier det er en spennende tid å være arkitekt med Fosen som nedslagsfelt siden det skjer store endringer i samfunnet raskt. Mye bygges og samfunnet er i endring både på grunn av store statlige investeringer, og tilflytting og annen vekst.

- ASAS har laget rundt 1000 prosjekt på 37 år. De to grunnleggerne av kontoret er fortsatt aktive. Blant de 16 ansatte har vi over 250 års erfaring som arkitekter. Det er et spennende utgangspunkt for en avdeling med to ansatte som har et stort lag i ryggen, sier hun.

- Nå som det skjer store endringer raskt, kan det være krevende å se helheten. Fra man regulerer gjennom hele byggeprosessen til prosjektet er ferdig. Det er mulig å gjøre spennende og oppfinnsomme ting for å få folk til å ønske å etablere seg på Fosen. Det gjelder å bruke de ressursene som finnes på gode måter, sier Andersen.

- Så er det mange regler å forholde seg til når man skal bygge. Det kan være greit å få en liten sjekk på det for å vite hva som er mulig om man har en idé. Om noen kommer tilbake med et prosjekt de har lyst til å bygge et år etter en uforpliktende samtale en tirsdag, er det akkurat et sånt resultat vi ønsker, sier avdelingslederen.

Nybygg, tilbygg, ombygging, helsebygg, barnehager, skoler og reguleringsplaner for ulike områder er blant de mange ulike prosjektene arkitektkontoret har vært med på de siste årene. I sommer var nytt stupetårn på Foten i Fredrikstad et nytt prosjekt.

- Ikke noe prosjekt er for lite eller for stort. Man trenger ikke å ha et konkret prosjekt for å stikke innom åpen dag en tirsdag heller, men bare ønske om å bli kjent eller snakke med oss, sier avdelingsleder Tove Andersen i ASAS arkitekturs avdeling på Fosen.