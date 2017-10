Fosen-ungdommen er fornøyde med sine foreldre

Det går frem av de nye Ungdata- tallene, der 84 av ungdomsskoleelvene i Norge sier de er fornøyde med sine foreldre. Også på Fosen er dette tallet relativt høyt.

Rissa mest fornøyd

Ifølge den nye Ungdata-undersøkelsen er det elevene i Rissa som er mest fornøyd med foreldrene sine. Hele 91 prosent sier at de er svært fornøyde, eller litt fornøyde, med foreldrene sine. 218 elever i Rissa deltok i undersøkelsen.

Leksvik-elevene er også godt fornøyde med foreldrene sine. 137 elever har deltatt, og 89 prosent sier de er fornøyde med sitt opphav.

Blant ungdommene i Åfjord, svarer 84 prosent av de spurte elevene det samme. Her har 104 elever deltatt.

Godt fornøyde

Ørland og Bjugn gjennomførte sine siste Ungdata-undersøkelser i 2015. I Ørland svarte 80 prosent av de 163 elevene som deltok i undersøkelsen at de er fornøyde med sine foreldre. Resultatet i Bjugn viser at også her er elevene fornøyde med mor og far. 79 prosent av de 145 elevene som har deltatt, sier at de er fornøyde med sine foreldre.