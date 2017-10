Her flyr Ove, Kirsti og 37 andre passasjerer jomfruturen

Det første Flyviking-flyet lettet fra Ørland flystasjon klokken 07.35 mandag morgen.

- Det var fantastisk. Det var god servering og fint flyvær, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) når Fosna-Folket snakker med ham etter landing på Gardermoen.

Flere avganger

Det er det nordnorske flyselskapet Flyviking som har startet den nye ruten mellom Ørland og Gardemoen. Det nye flytilbudet har vesentlig flere avganger og billetter til lavere pris enn tilbudet som har vært tidligere.

Flyviking flyr et Dash 8-fly med plass til 39 passasjerer mellom Ørland og Oslo. Selskapet har tidligere sagt til Fosna-Folket at de må ha mellom 60 og 70 prosent belegg for at ruta skal bli lønnsom. Så langt ser det lovende ut.

- Bookingen ser veldig lovende ut. Flyviking sier at de ikke har hatt så bra booking ved oppstart av en ny rute tidligere, sier Ørland-ordfører Myrvold.

Kjente fjes

På første tur fra Ørland til Oslo mandag morgen var en rekke kjente fjes. I tillegg til Ørland-ordfører Tom Myrvold, var også avtroppende Rissa-ordfører Ove Vollan (H), stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) og Torunn Bakken fra Fosen regionråd med.

- Dette er en gledens dag. En stor dag for Ørland kommune, Fosen, for næringslivet og innbyggerne, sier Myrvold.

