- Jeg synes det er fryktelig viktig at de eldre og unge møter hverandre. Dette er del av kontakten mellom generasjoner, sier Oddbjørn Ingebrigtsen, nestleder i Ørland menighetsråd.

Ørland sykehjem ble sertifisert som Fosens første livsgledesykehjem tidligere i år. Søndag førte samarbeid med Ørland menighet og sykehjemmet til den andre livsgledegudstjenesten i Ørland kirke.

Være med

Som del av overgangen mellom barn og voksen, føler de kommende konfirmantene på hvordan det er å få mer ansvar.

- Når man bor på sykehjem er det for eksempel ikke så lett å komme seg til kirka på gudstjeneste. Det er flott at konfirmantene er med på å bidra til at alle de rundt 20 beboerne som var på plass også fikk være med på den tradisjonelle kirkekaffen etterpå, sier Ingebrigtsen.

Hvordan man har det

For å være sertifisert som livsgledehjem, skal sykehjemmet legge opp til samarbeid med skoler og organisasjoner for å gi eldre på sykehjem anledning til å oppleve glede i livet på mange ulike vis.

- Det er så viktig at ulike generasjoner snakker sammen. Før snakket man om generasjonskløft fordi ulike aldersgrupper ikke forstår hverandre. Det motvirker man ved å bli kjent med hverandre og snakke med hverandre, sier Ingebrigtsen.

- Det er mye snakk om eldreomsorg. Her får konfirmanter snakket med de som har levd livet før og som selv kan fortelle om hvordan de har det, sier Oddbjørn Ingebrigtsen.

