Negative til nye regler for eiendomsskatt

På sikt vil virksomheter spare 800 millioner kroner i eiendomsskatt, mens kommunene tilsvarende mister 800 millioner i inntekter over fem år, skriver avisen.

– Dette er et altfor dramatisk forslag til å bli vedtatt i Stortinget nå. Vi ønsker at det blir satt ned et lovutvalg, som både tar i vare næringslivet og kommunene, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

KS er uenig i de økonomiske konsekvensene av forslaget.

– Vi vil antyde at det dreier seg om en milliard kroner, sier Eide.