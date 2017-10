Bil havnet på taket etter utforkjøring

Det melder politiet på Twitter klokken 16.47. Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt opplyser at bilen havnet på taket etter utforkjøringen. Ulykken skjedde på fylkesvei 715 nord for Krinsvatn i retning Åfjord like ved avkjørelsen til Kuhammern.

- Kul i hodet

Politiet opplyser til Fosna-Folket at en kvinne i 30-årene var fører av bilen. Hun skal ha kommet seg ut av kjøretøyet.

- Det er snakk om en kul i hodet. Ingenting tyder på at det er noen alvorlig personskade, opplyser operasjonssentralen ved Trøndelag politidistrikt.

Ukjent årsak

Det var kun ett kjøretøy involvert i ulykken. Bilen havnet på taket ikke langt utenfor kjørebanen.

Hva som var årsaken til utforkjøringen, er foreløpig ikke kjent.