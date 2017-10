Innringer mener hyttefolk kjører som svin

Tipset kom inn til operasjonssentralen klokken 21.15.

- Melder mener det blir kjørt alt for hardt i området. Vedkommende sa at dette spesielt er et problem med hyttefolk i helgene. Innringeren beskriver det som svinekjøring i gatene, forteller operasjonsleder Øystein Sagen ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet sendte en patrulje til Oksvoll fredag kveld.

- Det var rolig på stedet da vi var der, forklarer operasjonslederen.

