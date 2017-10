Halvert kapasitet på flere avganger

Mens MS Tyrhaug er på verksted settes MS Ladejarl inn som reservefartøy fra 16. oktober til 27. oktober i rute 800, melder AtB.

Trondheimsfjord 1 skal betjene avgangene som Ladejarl normalt har.

Halverer kapasiteten

Passasjerkapasiteten mellom Trondheim og Brekstad endres fra 274 personer til 130 på følgende avganger:

Fra Trondheim mandag klokken 6.20, torsdag klokken 14.45 og fredag klokken 14.45 og 17.05.

Fra Brekstad blir endringene mandag klokken 7.30, torsdag klokken 15.55 og fredag klokken 15.55 og 18.15.

Anbefaling

Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal, sier i en pressemelding følgende:

- Har du mulighet til å velge andre avganger enn de som blir berørt, vil det være å anbefale i denne perioden. Videre ber vi de reisende som skal være med på disse rutene om å møte opp i god tid.

Tilbyr buss

Drifts- og mannskapssjef i Fosen Namsos Sjø, Fredric Overby, sier de vil gjennomføre samme løsninger som det er gjort tidligere ved verkstedopphold.

- Det er etter dialog med ATB inngått avtale om å opprettholde økt kapasitet på de avgangene Ladejarl trafikkerer. Dette løses ved å ha buss i beredskap fra Trondheim, Vanvikan og Brekstad. Løsningen mandag morgen løses med en kombinasjon av bussberedskap og ekstratur mellom Hysnes og Brekstad. Ved å ha buss i beredskap minimeres ventetiden og vi benytter også sambandet Trondheim - Vanvikan for å knytte sammen buss og båt der det er mest effektivt.

- Det kan med andre ord bli en del forsinkelser?

- Ja, det kan det bli, bekrefter Overby som sier at dersom det oppstår andre utfordringer er de i god dialog med AtB for å finne løsningen for passajerene.

LES OGSÅ:

Hurtigbåtanløp Hasselvika - Det tar bare fire minutter. Fire minutter! Jørgen Sannan og Jurgen Meinert, begge bosatt i Hasselvika er glad for at næringsforumene i Ørland og Bjugn tar til orde for flere anløp av hurtigbåten i Hasselvika.