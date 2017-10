Brannsjef holder tilbake betaling for elendig nødnett

Og aller verst står det til med Osen. Så dårlig er dekningen at brannsjef Håvard Bye i Brannvesenet Midt har holdt tilbake 75.000 kroner for nødnettabonnementet.

Meldt inn for lenge siden

Det var Trønderavisa som først omtalte saken.

– Det er spesielt i sentrum av Osen det er store problemer for dem har lokal brannvakt. Innendørs er det mange steder helt uten dekning, derfor funker ikke dette som tenkt. Det er et halvt år siden jeg meldte inn problemene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, uten å ha fått noen respons. Derfor har vi gått til det skritt å holde igjen betaling for tjenesten, sier Håvard Bye til Fosna-Folket.

– Går dette på sikkerheten løs?

– Nei, det gjør ikke det. Vi benytter mobiltelefonnettet når mannskaper skal kalles ut, i og med at nødnettet er så dårlig. I bilene funker nødnettet godt igjen, så det er ingen sikkerhetsrisko forbundet med dette, sier Håvard Bye.

– Jobber med forbedring

Fosna-Folket har vært i kontakt med presseavdelingen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De sier at de ikke har anledning til å kommentere saken i dag torsdag. Assisterende direktør Kristin Cordt-Hansen sier imidlertid til NRK at direktoratet jobber med å forbedre nødnettet.

- Vi har spilt inn behov for ytterligere midler i den pågående budsjettprosessen, sa hun ifølge NRK.