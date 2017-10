Vil farge sentrum rosa: - Håper vi slår fjorårets rekord

- Målet er at dette skal bli en aktiv søndag for hele familien. Vi kommer til å henge opp ballonger og ordner med en selfie-vegg, få litt fokus på dette i sentrum. Bjugn kommune har stilt rådhuset til rådighet, slik at det blir toalettmuligheter og anledning til å inn å varme seg, sier Berg.

- Sjekk deg

Hun er selv friskmeldt etter å ha blitt rammet av brystkreft, og oppfordrer både menn og kvinner til å sjekke seg.

- Det gjelder mannfolka også. Det er ikke bare damer som får brystkreft, det er den menn som rammes også. Men det er nok litt mer tabubelagt for dem, der har vi heldigvis kommet over det verste for kvinnfolkene, forteller Berg.

Løpet deles inn i to løyper, én på fem kilometer og én på ti kilometer. Det gjør ingenting om man ikke løper, meningen er at hele familien skal kunne delta og være aktive sammen. Som oppvarming blir det også dans med Trinse Onsøien, forklarer hun.

Deltakerne betaler en kontingent på hundre kroner for å delta, og inntektene fra løpet går uavkortet til kreftforskning.

- Årets innsamling går til senskader etter behandling. Mange blir ikke arbeidsføre, og tror at de blir friske etter behandlingene, emn så blir de ikke det. Det handler om smerter i kroppen, fatigue og problemer med hukommelsen. Jeg slet selv med å huske, og måtte finne egne teknikker for å hjelpe meg selv med å klare å huske, forteller Nina.

- Noe rosa

Det handler selvsagt om å kle seg i noe rosa, enten det er et skjørt eller noe annet.

- Det er noen av mannfolka som har sagt at de skal stille i rosa skjørt, og det synes vi er fint. Det er om å gjøre å ha på seg noe rosa, enten det er et skjørt eller noe annet, sier Berg.

Allerede har åtti stykker sagt at de skal delta gjennom facebooksida, og 115 sier kanskje. Kan rekorden fra i fjor bli knust?

- Vi håper vi kan knuse rekorden på åtti deltakere, håpet er at det skal bli flere og flere for hvert år og at vi kan gjøre dette årlig, sier Berg.