Vil sikre mørk tunnel

Mørretunellen ble satt på sakskartet i det siste møtet. Til stede var leder Ingrid G Hårstad, nestleder Jon Husdal, Sturla Hoøen fra politiet, Lars Arne Lien fraStatens Vegvesen, Bjørn Olden fra Trønderbilene og Hilde H. Humstad fra Åfjord Kommune.

Mørkt

Situasjonen rundt forholdene i og rundt Mørretunellen ble diskutert. Det ble til at Åfjord Trafikksikkerhetsutvalg sender en henstiller til Statens Vegvesen om at forholdene i Mørretunellen blir forbedret umiddelbart.

– Skilting for å synliggjøre mulig alternativ trase for gående og syklende bør ordnes snarest. Dersom det vil ta tid å få på̊ plass lyssetning, ber vi om at tunnelen hvitmales, som et strakstiltak, skriver utvalget i sitt vedtak.

