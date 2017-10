Denne kommunen er først med jaktapp

Viltbørsen har i flere år vært et tilbud som Åfjord kommune har hatt til innbyggerne sine. Der kan de som er interessert følge med på hvor langt jegerne har kommet i å felle kvotene sine av elg og hjort. Nå er det lansert en app for smarttelefon der både de som følger med på fellingsstatistikken og de som feller både kan følge med og bidra.

Åfjord kommune har tidligere mottat statlige midler for å utvikle dette prosjektet.

Rasjonelt

Hilde Haugdahl Humstad i landbrukskontoret forklarer at appen er et første ledd i Åfjord kommunes arbeid med å digitalisere tjenestene.

– Dette er del av arbeidet med å forenkle utmarkstjenestene til Åfjord kommune, sier Humstad.

Tidligere har jaktbørsen vært oppdatert ved at fellinger er meldt inn fortløpende fra jaktlagene, en person på rådhuset har lagt inn informasjonen i et regneark og deretter er det samme lagt inn på kommunens nettside.

– Det er en tungvindt prosess, sier informasjonsmedarbeider Kim Roger Asphaug i Åfjord kommune.

Nå kan alt dette foregå på smarttelefon.

– Appen fås både for iOS og Android, opplyser Asphaug.

Han har tett fulgt arbeidet med å utvikle appen. Foruten at det er ressursbesparende for kommunen, er det også enklere for jegeren.

– Det er en bonus, sier Asphaug.

