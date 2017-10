Brøt seg inn i butikk og stjal kun Ringnes

- Butikkeieren har drodlet litt rundt dette. Vedkommende vet ikke om noen i nærmiljøet som bare drikker Ringnes. Hadde det vært noen lokale folk som hadde gjort dette, ville de trolig tatt med både Tuborg og Dahls, mener Bjørnør-lensmann Tor Flasnes.

Knuste rute

Det er dagligvarebutikken på Sandviksberget i Osen som har blitt utsatt for innbrudd i helga. Innbruddet må ha skjedd etter butikkens stengetid klokken 15.00 lørdag ettermiddag. Det ble oppdaget søndag morgen. Tyvene hadde nemlig mistet en sixpack Ringnes-øl utenfor butikken.

- Tyvene har knust en rute på vei inn i butikken. Det vil koste litt å få på plass ny rute med karmer og alt. I tillegg var en tobakksautomat inne i butikken veltet, men det var ikke stjålet tobakk, forteller lensmannen.

Selv om det er innbruddsalarm i butikken, ble ikke denne utløst.

Bare øl

Det pussige med saken er at innbruddstyvene kun har stjålet Ringnes-øl. Det til tross for at butikken var full av andre varer. Kassaapparatet skal også ha vært innen rekkevidde inne i butikken.

- De har ikke vært ute etter penger. Kun Ringnes-øl, sier Flasnes.

Ringnes er Norges største bryggeriselskap med cirka 1500 medarbeidere. De har hovedkontor i Oslo.

Dårlig samvittighet?

Lensmann Flasnes håper nå på hjelp fra publikum for å løse saken. Observasjoner fra området rundt butikken fra lørdag ettermiddag til søndag morgen er av interesse.

- Om noen har dårlig samvittighet, så kan de kontakte butikken og ordne opp, legger lensmann Flasnes til.

Nedenfor butikken er det en kai. Det er heller ikke utenkelig at de øltørste tyvene kan ha kommet sjøveien.

Også i 2009 var det innbrudd i butikken.