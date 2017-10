Viktig påminnelse om ferjeavgangene

Det er tidligere blitt sendt ut orientering om at noen av avgangene på sambandet Flakk-Rørvik er innstilt i en tre ukers periode. Men det er det, ifølge matros Jørgen Olsen, mange som ikke har fått med seg.

– Det er fremdeles reisende som ikke er kjent med ruteendringene på Flakk-Rørvik i perioden 25. september til 15. oktober. Jeg minner om at siste avgang fra Rørvik er klokken 23.00 og fra Flakk klokken 00.00, sier han til Fosna-Folket.

Nok informasjon

Reisende skal ha fått informasjon om endringene via nettsiden til Fjord1, Statens vegvesen og Trafikkmelding, i tillegg til oppslag om bord, på land og i lokal media.

– I tillegg har vi som mannskap prøvd å varsle reisende så godt vi kan. Informasjonen skal være tilstrekkelig mener jeg, og vel så det.

Likevel kommer det reisende som følger den gamle ruta, som ender opp med å bli stående forgjeves.

– Problemet er at det ligger en ruteplan på internett som ikke er oppdatert, tross at Fjord1 sine hjemmesider er oppdatert. Ruteplanen som passasjerene viser til, er den første de finner når de googler Flakk-Rørvik, og denne viser da at ferja skal gå klokken 01.00 fra Flakk.

Men dette stemmer altså ikke.

– Derfor blir mange stående igjen over natten, både familier med småbarn, arbeidere og pendlere. De reisende blir selvsagt skuffet når ferja ikke går slik de tror, noe som er fullt forståelig.

Skuffede passasjerer

– Vi som mannskap har prøvd å forklare situasjonen så godt som mulig. Heldigvis er det mange blide og trivelige passasjerer som reiser med oss og derfor ingen sure miner hittil, kun skuffelser, sier Olsen.

Arbeidet med å bygge om og tilpasse kaianleggene til elferger er lagt til nattestid for at det ikke skal være til hindre for den vanlige ferjeavviklingen.

– Som en del av anleggsarbeidet skal vi øke dybden «i fergebåsen» på Flakk. Dette arbeidet innebærer dykking, boring og sprengning i sjøen. Følgelig har vi behov for et «vindu» hvor slikt arbeid kan foregå uforstyrret uten at det er drift i sambandet. For å få til noen timer med sammenhengende arbeid nattestid, må vi innstille siste avgang på kveldstid, samt en avgang litt tidligere på kvelden i en periode på tre uker, sier byggeleder Lars Erik Moe i Statens vegvesen.