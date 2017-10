Jobzone med nytt lokalkontor

Kontoret i Åfjord er det andre på Fosen. Dermed har Tine Karlsen på kontoret på Brekstad fått en kollega i samme distrikt. Hun var med på å presentere Jobzone på frokostmøtet til næringslivet i Åfjord forleden.

Selskapet ble startet for 15 år sia, har allerede over 40 kontorer rundt om i landet og teller om lag 150 medarbeidere. De er det tredje største bemanningsbyrået i landet. I Midt-Norge er de størst.

– Vi hjelper til hos bedrifter som har huller i bemanningsstokken sin, sier Bueng.

Dekker opp

Jobzone ta seg av både utbetaling av lønn og sosiale utgifter for den ansatte for oppdragsgiveren.

På Kontoret i Trondheim har de også to medarbeidere som snakker polsk.

Valderaune forteller at det er mange av polsk opphav i bygg og anlegg. En av grunnene til at de velger å komme hit er at det er godt om arbeid i bransjen.

Jobzone legger vekt på å ha tilhørighet til nærmiljøet. I denne sammenhengen er elverumsingen Trine Karlsen en sjeldenhet.

– Jeg er unntaket. De fleste er lokale folk, sier medarbeideren fra kontoret på Brekstad. Hun legger til at det har gått bra.

Lokal tilknytning

Bueng forteller at de jobber bredt og de dekker flere bransjer. For tida er Jobzone blant annet engasjert med å finne en ny reiselivssjef i Trøndelag.

Den lokale tilknytninga til Jobzone er ifølge Bueng en av Jonbzones store fortrinn. Han er sjøl partner i bedriften. Kjennskap til lokalsamfunnet kombinert med egen interesse i firmaet er noe av oppskriften til Jobzone.

– Jeg kommer opprinnelig fra Roan, flyttet til Åfjord og havnet i Trondheim. Nå er jeg tilbake i Åfjord igjen sier Bueng.

Flertallet mener flyktninger bidrar positivt 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.

Ildsjelen Einar (74) ble overrasket med 10 000 kroner Årets vinner av den lokale Jobzone-prisen er nå trukket, og det ble ildsjelen Einar Rokseth (74) fra Rissa som fikk de ti tusen kronene for sin innsats for flyktningene i Rissa kommune.

Leter etter hverdagshelter på Fosen Vanligvis leter de etter vikarer, men denne gangen er det lokale ildsjeler Tine Norsted Karlsen og Morten Rosenlund, partnere i Jobzone Fosen, er på jakt etter. De ønsker nemlig å gi bort 10 000 kroner til en av dem.