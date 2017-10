Opplysning om rutetidene Flakk-Rørvik

Det er fremdeles reisende som ikke er kjent med ruteendringene på Flakk-Rørvik i perioden 25. september til 15. oktober. Minner om at siste avgang fra Rørvik er kl. 23:00 og fra Flakk kl. 00:00.

Det skal være gitt nok informasjon til reisende via nettsiden til Fjord1, nettsiden til Vegvesenet, Trafikkmelding (SMS-varsling) oppslag om bord og på land og i tillegg til media. Informasjonen skal være tilstrekkelig mener jeg og vell så det. I tillegg har vi som mannskap prøvd å varsle reisende så godt vi kan. Likevel kommer reisende og blir stående forgjeves. Problemet er at det ligger ruteplan på internett som ikke er oppdatert tross at Fjord1 sine hjemmesider er oppdatert. Ruteplanen som passasjerene henviser oss til er den de først finner når de google Flakk-Rørvik, og denne viser da at ferja skal gå kl 01 fra Flakk. Derfor blir mange stående igjen over natten, både familier med småbarn, arbeidere og pendlere. Derfor forsøkte jeg å legge ut et varsel på Fosen Trafikk info i håp om at informasjonen spredde seg, noe som viste seg natt til lørdag hjalp. Reisende blir selvsagt skuffet når ferja ikke går som er fult forståelig og vi som mannskap har prøvd å forklart situasjonen så godt som bare det. Ettersom det er jeg som hadde nattvakt om bord denne uka var det min jobb å gi passasjerene denne beskjeden noe jeg svært skulle vært foruten. Heldigvis er det mange blide og trivelige passasjerer som reiser med oss og derfor ingen sure miner hittil, kun skuffelser

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rmferjekaier/Nyhetsarkiv/innstilte-avganger-pa-flakk-rorvik